Шевченко заверил, что остается в сборной Украины

Наставник "сине-желтых" заявил, что продолжит работу с национальной командой.

По словам Шевченко, он не собирается покидать сборную Украины в поисках другого места работы. Тренер планирует готовить команду к Евро-2020, которое перенесено на лето следующего года.

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"Я могу заверить, что остаюсь в сборной Украины. У меня с командой есть незавершенное дело – Евро-2021", – цитирует 43-летнего наставника Профутбол.

Напомним, Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году, после завершения чемпионата Европы. Перед тем легендарный форвард был ассистентом Михаила Фоменко, а работа со сборной стала для него первым самостоятельным тренерским опытом. Под руководством Шевченко "сине-желтые" не смогли квалифицироваться на ЧМ-2018, но выиграли свою группу Лиги наций, поднявшись в элитный дивизион, а также квалифицировались в финальную часть Евро-2020 с первого места группы.

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