Президент УАФ Андрей Шевченко поделился фотографиями из своей поездки на финал Клубного чемпионата мира-2025 между Челси и ПСЖ.

Шевченко в своем Instagram выложил сразу несколько фотографий из поездки на финальную игру КЧМ-2025. Впрочем, некоторые из них откровенно шокировали не только большинство украинцев, но и некоторых итальянских фанатов.

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На одной из фотографий Шевченко сфотографировался с чемпионом мира-2006 Марко Матерацци, который не так давно ездил в Россию. В частности, итальянец работал на российском телевидении во время финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Интером.

Некоторые фанаты в комментариях спрашивали у Шевченко принимал ли он душ после объятий с Матерацци, вспоминая грязную игру итальянского экс-защитника (так, в финале ЧМ-2006 он спровоцировал Зинедина Зидана). Другие же обрадовались воссоединению с легендарным бывшим партнером по Милану – Кака.

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