Экс-полузащитник Динамо Максим Деменко признал, что Андрей Шевченко далеко не всегда был образцом профессионализма.

"С Андреем мы познакомились во второй команде. Вскоре Сабо перевел его в основной состав. Шевченко запомнился разгильдяем, даже босяком – как-то несерьезно относился к футболу, курил.

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Во многих интервью Шева говорит, что его открыл для футбола Лобановский, но, по моему мнению, главным человеком в его карьере был Сабо. Сколько он возился с ним! Йожефович Андрею всегда говорил: "Либо ты талант свой развиваешь, либо угробишь себя". Видимо, все эти беседы на Шевченко повлияли", – вспомнил Деменко в интервью Fan Day.

Напомним, летом 1999-го Динамо продало Шевченко в Милан почти за 24 млн евро.

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