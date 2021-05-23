Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что почти определился с отбором футболистов на чемпионат Европы.

"У меня уже есть четкое понимание. Единственное, опять же, – состояние футболистов. Ведь бывают такие моменты, как ситуация с Буяльским.

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Парень провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде. Но, к сожалению, он получил травму. Это негативно и для него, и для нас – не очень приятный момент.

Надеюсь, что таких моментов не будет. Для меня уже на 95% заявка тех, кто поедет на Евро, определена", сказал Шевченко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, чемпионат Европы стартует 11 июня. Украина в группе сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Уже сегодня, 23 мая, "сине-желтые" в рамках подготовки к Евро-2020 проведут товарищеский матч со сборной Бахрейна. Начало встречи в 21:00.

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