Шевченко заинтриговал составом сборной Украины на Францию и Польшу – тренер обещает новые имена

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко анонсировал кадровые эксперименты в мартовских спаррингах против Польши и Франции.

"Сейчас самое главное – собрать информацию об игроках, создать идеальный для подготовки команды календарь, надеяться на то, что обойдемся без травм, и футболисты в лучшей форме подойдут к чемпионату Европы. Перед нами стоит задача – выйти из группы.

Сборная Украины узнала календарь матчей в Лиге наций 2020/21

Мы играем с Польшей и Францией – очень хорошими командами, элитными. Обе представляют высший дивизион Лиги наций. Эта пауза в матчах сборной затянулась, впереди последние товарищеские встречи перед началом подготовки к Евро-2020. Спарринги непосредственно накануне чемпионата – уже совсем другое дело.

Пока будем экспериментировать, попробуем задействовать игроков, на которых мы надеемся. Возможно, кого-то из них мы не вызовем. Могу подтвердить, что будут новые имена. Скоро буду готовить список. Для футболистов поединки с Францией и Польшей – серьезная мотивация. Мы еще раз проверим слаженность взаимодействий во всех линиях", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, до старта Евро-2020 сборная Украины проведет спарринги с Францией (27 марта), Польшей (31 марта), Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му