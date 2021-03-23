Пресс-конференцию перед матчем против сборной Франции наставник "сине-желтых" начал на украинском языке.

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"Добрый вечер, я рад всех поздравить с началом сборов национальной команды. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пока не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем", – пообещал Шевченко.

Напомним, завтра (24 марта) состоится поединок Франция–- Украина, который станет для обеих команд первым в отборе на ЧМ-2022. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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