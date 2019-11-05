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Шевченко вызвал в сборную Украины хавбека Зари Иванисеню

14:55 41 Читати українською
Шевченко вызвал в сборную Украины хавбека Зари Иванисеню
Дмитрий Иванисеня / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду полузащитника Зари Дмитрия Иванисеню.

25-летний футболист, для которого этот вызов в сборную Украины стал первым в карьере, будет готовиться к матчам против Эстонии и Сербии, информирует официальный сайт УАФ.

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В текущем чемпионате Украины Иванисеня сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Ранее он выступал за юношескую и молодежную сборные Украины.

Напомним, что 14-го ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Эстонии, а 17-го встретится с Сербией в последнем для себя матче отбора к Евро-2020.

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Теги
Главное Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Дмитрий Иванисеня Дмитрий Иванисеня Заря Заря Украина Украина
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