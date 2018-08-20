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Шевченко вызвал в сборную Украины 8 легионеров на матчи против Чехии и Словакии

21:32 282 Читати українською
Шевченко вызвал в сборную Украины 8 легионеров на матчи против Чехии и Словакии
Андрей Шевченко / ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из украинцев-легионеров, которые примут участие в следующем сборе команды.

Список игроков из иностранных чемпионатов, вызванных на матчи в Лиге наций против Чехии и Словакии: Андрей Лунин (Реал), Евгений Коноплянка (Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Генк), Роман Яремчук (Гент), Евгений Хачериди (ПАОК) и Евгений Макаренко (Андерлехт).

Сборная Украины будет готовиться к Лиге наций в Киеве вместо Львова

В резервный список попали Евгений Селезнев (Акхисар Беледиеспор) и Василий Кравец (Луго).

Напомним, матч Лиги наций Чехия – Украина состоится 6 сентября, начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
до матча
16
дн
:
23
час
:
11
мин
Украина
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Теги
Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Чехия - Украина Украина - Словакия
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