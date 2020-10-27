Дмитрий Ризнык должен пополнить обойму футболистов, которых тренер национальной команды хочет видеть на матчах сборной Украины.

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Как сообщает Футбольный формат, голкипер Ворсклы появится в списке вместо вратаря Динамо Георгия Бущана, у которого накануне обнаружили COVID-19. В расширенной заявке еще два кипера – Андрей Пятов (Шахтер) и Андрей Лунин (Реал).

Заметим, это уже второе попадание Дмитрия Ризныка в список национальной команды. В октябре Андрей Шевченко экстренно вызвал его из молодежной команды – тогда из-за коронавируса не могли сыграть Пятов, Лунин и Панькив.

Напомним, что 11 ноября "сине-желтые" в Хожуве проведут товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграют с Германией, а 17-го в Люцерне также в пределах ЛН – из Швейцарией.

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