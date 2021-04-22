Тренерский штаб сборной Украины перед стартом чемпионата Европы готов на изменения в составе команды.

Полузащитник Зари Владислав Кочергин, очень вероятно, попадет в расширенный список сборной Украины на ближайший сбор, утверждает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Стоит отметить, что для 24-летнего полузащитника это будет дебютный вызов в национальную команду. В нынешнем сезоне Кочергин сыграл в составе Зари 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Заметим, что сборная Украины проведет следующий сбор в мае, когда начнет подготовку к Евро-2020. Континентальное первенство стартует в начале июня. Подопечные Андрея Шевченко первый матч на турнире проведут 13-го июня против Нидерландов.

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