Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко в очередной раз доказал, что не боится делать ставку на молодых исполнителей.

На противостояние второго тура квалификации на ЧМ-2022 против Финляндии сборная Украины вышла самым молодым составом в официальных матчах времен тренерства Андрея Шевченко.

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Как сообщили в программе Великий футбол, средний возраст игроков, которые появились с первых минут, составляет 24,6 лет. Интересно, что предыдущий рекорд был установлен еще в 1997-м командой Йожефа Сабо. Тогда средний возраст футболистов был 24,5 года.

Заметим, что рекорд товарищеских встреч был зафиксирован в 2018 году в Турции – 23,6 лет.

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