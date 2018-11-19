Шевченко вышел на 4 место по количеству матчей у руля сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел 22 матча во главе национальной команды.

Андрей Шевченко вышел на 4 место по количеству проведенных матчей на посту главного тренера сборной Украины, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Матч против Словакии (1:4) стал для специалиста 22-м во главе национальной команды, таким образом он обошел Алексея Михайличенко, у которого 21 матч. Михайличенко возглавлял "желто-синих" в 2008-2009 годах и не сумел вывести на ЧМ-2010.

Уверенно лидирует в рейтинге Олег Блохин (64 матча), далее следуют Михаил Фоменко (37 матчей) и Йожеф Сабо (34 матча).

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