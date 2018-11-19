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Шевченко вышел на 4 место по количеству матчей у руля сборной Украины

16:14 58 Читати українською
Шевченко вышел на 4 место по количеству матчей у руля сборной Украины
Андрей Шевченко / Официальний сайт ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел 22 матча во главе национальной команды.

Андрей Шевченко вышел на 4 место по количеству проведенных матчей на посту главного тренера сборной Украины, сообщает официальный сайт ФФУ.

Украина – Турция: прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

Матч против Словакии (1:4) стал для специалиста 22-м во главе национальной команды, таким образом он обошел Алексея Михайличенко, у которого 21 матч. Михайличенко возглавлял "желто-синих" в 2008-2009 годах и не сумел вывести на ЧМ-2010.

Уверенно лидирует в рейтинге Олег Блохин (64 матча), далее следуют Михаил Фоменко (37 матчей) и Йожеф Сабо (34 матча).

Украина – Турция: где смотреть товарищеский матч

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
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Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Йожеф Сабо Словакия - Украина Михаил Фоменко Михаил Фоменко Алексей Михайличенко Олег Блохин
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