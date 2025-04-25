Шевченко вынес официальный вердикт Реброву относительно дальнейшего сотрудничества со сборной Украины
25 апреля 13:11 - Читати українською
Президент УАФ Андрей Шевченко подчеркнул, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров имеет полную поддержку от организации.
"Летом наша сборная сыграет в Канаде в рамках подготовки к отбору на чемпионат мира 2026 года.
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Мы верим в Сергея Реброва и его команду", – сказал Шевченко на конгрессе УАФ.
Напомним, что в июне сборная Украины проведет матчи против Канады и Новой Зеландии в рамках товарищеского турнира в Торонто. В отборе к ЧМ-2026 соперниками команды станут Франция, Исландия и Азербайджан.
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