"Летом наша сборная сыграет в Канаде в рамках подготовки к отбору на чемпионат мира 2026 года.

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Мы верим в Сергея Реброва и его команду", – сказал Шевченко на конгрессе УАФ.

Напомним, что в июне сборная Украины проведет матчи против Канады и Новой Зеландии в рамках товарищеского турнира в Торонто. В отборе к ЧМ-2026 соперниками команды станут Франция, Исландия и Азербайджан.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда