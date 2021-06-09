"У нас крепкий костяк: начиная от нашего капитана и вратаря Пятова, и, поднимаясь по каждой линии, у нас есть игроки, которые имеют определенный опыт и качества. Однозначно я считаю, что Малиновский, Зинченко, Ярмоленко – это топ-игроки.

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Малиновский выдал очень хороший сезон в Аталанте. Зинченко тоже провел великолепный сезон в Манчестер Сити, был близок к выигрышу Лиги чемпионов. Это, конечно, расширяет наши возможности. Но очень важно, чтобы эти игроки подошли к турниру в хорошем психологическом состоянии, впрочем, как и в физическом", – резюмировал Шевченко в интервью официальному сайту УЕФА.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня матчем против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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