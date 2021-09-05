"Самый тяжелый – думаю, проигрыш хорватам на НСК (0:2) в квалификационной встрече ЧМ-2018. Это был самый тяжелый момент для нас.

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Самый приятный – победа против Швеции (2:1). Думаю, лучший матч, который мы сыграли, был против португальцев (2:1), но наиболее эмоциональный момент – против Швеции", – цитирует Шевченко Fanday.

Напомним, 44-летний специалист попрощался со сборной Украины 1 августа. Под руководством Шевченко "сине-желтые" добрались до 1/4 финала Евро-2020, где вылетели от Англии (0:4).

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