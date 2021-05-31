Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко назвал подопечного, который, по его мнению, заявит о себе на континентальном первенстве.

"Кто новые украинские таланты? Миколенко молодой и обладает отличными качествами. Он покажет себя на Евро.

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Он может играть в Италии, он выступал очень хорошо. Если хорошо сыграет на Евро, обратит на себя внимание", – отметил Шевченко в эфире Radio Rai.

Напомним, Миколенко провел за главную команду страны 14 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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