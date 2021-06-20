"Сборная Украины к матчу с Австрией успеет восстановиться морально и физически. Погода играет свою роль: стало немного жарче, футболисты тратят много энергии. Надеюсь, что за эти дни футболисты восстановятся. Психологически команда находится в очень хорошем состоянии. Нужно найти в себе энергию и готовиться на игру.

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Думаю, у любой команды, если поискать, можно найти слабые места. Австрия – хорошо сбалансированная команда, у которой хорошая физика. Команда борется, играет до конца, прессингует постоянно. Считаю, лучший их момент в игре, когда они прессингуют и забирают мяч в середине поля и сразу же идут в атаку. Поэтому нам надо внимательно играть, не позволять себе терять мяч в середине поля. Думаю, чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться.

Относительно возвращения Арнаутовича после дисквалификации... Думаю, у этой команды есть более важные игроки. Арнаутович – это ветеран, он давно выступает за сборную, имеет хороший список забитых мячей. С ним нужно быть осторожными. Но есть еще несколько игроков, которые заслуживают внимания. У Австрии есть возможность поменять манеру игры, как это делает любая команда. Будем готовиться и к одному сценарию, и к другому.

Не думаю, что нам будет мешать "фактор ничьей". Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни другая команда не будет играть на ничью. Мы это прекрасно понимаем. Каждый из нас будет бороться за свой шанс", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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