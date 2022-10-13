Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-гендиректор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов встретились с семьями и детьми украинских ультрас, погибших на войне с Россией. Легенда украинского футбола присоединился к программе "Трибуна Героев" и внес вклад в организацию в размере 400 тысяч гривен.

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"Нашим сумасшедшим соседям никогда не понять, что сколько ни стреляй и не терроризируй, мы все равно будем объединяться и помогать друг другу. Никто не будет убегать и сдаваться. Не на тех напали. Тысячи историй помощи и спасения являются доказательством тому. Я сталкиваюсь с ними в рамках работы с фондом, целью которого является поддержание семей погибших ультрас. Расскажу одну из них. Я обратился к Андрею Шевченко, рассказал ему о нашем проекте. Андрей откликнулся на мою просьбу и приобщился к помощи семьям своими деньгами, своим вниманием, своим временем. Кроме щедрого доната в 400 тысяч гривен, он лично встретился с семьями, в частности с детьми, которые уже никогда не увидят своих отцов...

Щемит в сердце и ком в горле, когда пишу это и просматриваю видео с той встречи. Было так тепло и так больно. Меня поразил мальчик, который так искренне всех нас обнимал и целовал. Смотришь в глаза этим детям и понимаешь, что больше всего им нужно внимание, участие, любовь. Наша задача не только в материальной помощи, но и в этих теплых эмоциях. Эмоциях тех, кому помогают, и того, кто помогает. Это важно", – подытожил Денисов встречу на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, "Трибуна Героев" – уникальный благотворительный фонд, созданный для системной финансовой поддержки семей погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины.

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