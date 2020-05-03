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Шевченко вспомнил свой впечатляющий гол Роме – удар украинца подарил Милану Скудетто

21:10 14 Читати українською
Шевченко вспомнил свой впечатляющий гол Роме – удар украинца подарил Милану Скудетто
Кака и Андрей Шевченко / Фото ФК Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспоминает на карантине свои самые яркие моменты карьеры.

В сезоне 2002/03 Милан принимал Рому в рамках 32-го тура Серии А. Хозяева минимально обыграли "волков", а решающий гол забил Андрей Шевченко.

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Украинский экс-форвард "россонери" опубликовал в Instagram видео своего классного удара головой после не менее впечатляющего навеса от Кака.

Стоит отметить, что именно эта победа обеспечила Милану победу в Серии А.

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Теги
Италия Видеоновости Рома Рома Милан Милан Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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