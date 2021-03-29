"Для меня самый сложный эпизод во время работы со сборной – поражение от Хорватии в Киеве. Ты что-то строишь и вот-вот приближаешься к цели, но понимаешь, что еще немного не готов. И ты встречаешь команду, которая находится на пике.

Украина провела тренировку после матча с Финляндией – установки Шевченко и новая роль Зинченко

Да, мы проиграли по делу, но все-таки были близки к победе. Не хватило совсем немного", – сказал Шевченко в программе Цыганык Live.

Напомним, в последнем туре отбора к ЧМ-2018 хорваты на выезде одолели Украину (2:0) и не пустили "сине-желтых" на Мундиаль.

"Не вешайте на него всех собак": зеркало против Шевы, Малиновский и Яремчук – не партнеры, под угрозой даже 2 место