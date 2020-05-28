Шевченко вспомнил победу Милана в ЛЧ и свой решающий пенальти – кадры, которые заставляют ностальгировать

Главный тренер сборной Украины поделился воспоминаниями триумфального для себя финала Лиги чемпионов 2002/03 Ювентус – Милан.

Ровно 17 лет назад – 28 мая 2003-го – Шевченко стал победителем самого престижного клубного турнира Европы. Точный удар украинского форварда в серии послематчевых пенальти на Олд Траффорд принес Милану 6-й Кубок чемпионов в истории клуба.

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"Еще раз и навсегда – спасибо всем людям, причастным к тому фантастическому путешествиб. Замечательные воспоминания", – написал Шевченко в Facebook, прикрепив несколько знаменитых кадров из финального матча.

Напомним, победа в ЛЧ стала единственной в карьере Шевченко, поскольку второй финал украинец и его Милан проиграли Ливерпулю.

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