Шевченко вспомнил один из своих голов за Челси – эталонные действия украинской легенды после сольного прохода партнера

Главный тренер сборной Украины не забывает свои звездные моменты со времен карьеры игрока.

Шевченко в Instagram опубликовал видео своего гола в ворота Шеффилд Юнайтед в сезоне 2006/07.

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Момент начался с неожиданного сольного прохода Рикарду Карвалью, который редко радовал публику выдающейся техникой. Португалец отдал удобную передачу Шевченко, который не испортил усилий партнера – четкий прием и мощный удар мимо голкипера. Этот мяч стал первым в отчетной встрече, впоследствии Челси добил своего оппонента – 3:0.

Шевченко имел повод, чтобы вспомнить свой гол именно в ворота Шеффилда – на неделе (31 августа) Челси снова сыграет против этой команды, но уже в рамках четвертого тура АПЛ 2019/20.

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