Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свои выступления в составе Милана против Интера накануне миланского дерби.

Украинец не остается равнодушным к одному из самых принципиальных противостояний в своей игровой карьере – дерби делла Мадонина.

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В своем твиттере Шевченко опубликовал фотографии со времен своих выступлений за Милан в матчах против Интера, подписав их: "Эмоции вне времени".

Отметим, что Интер и Милан встретятся сегодня в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Начало игры в 21:45.

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