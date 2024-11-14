– Я вот сейчас вспоминаю, что в те времена Динамо было командой, которая могла обыграть Арсенал и Реал, то есть играть на равных со всеми грандами... Как вы считаете, это был пик Динамо?

– Это был классный момент. Я думаю, что в истории киевского Динамо было очень много классных игроков и ярких команд, которые связаны с таким великим тренером, как Валерий Васильевич Лобановский. Он всегда делал очень классные команды. Я еще когда был совсем маленьким, ходил смотреть матчи: Блохин, Беланов, Заваров, Михайличенко, Демьяненко, а до этого еще были Колотов, Мунтян. Это были великие команды, они завоевывали кубки, а нам немного не повезло. Я думаю, что наша команда была молодая, мы еще, возможно, не верили сами в себя. Если бы мы верили больше, я думаю, что мы могли выиграть кубок, но тот результат тоже был хорош.

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– То есть, можно сказать, что если бы у той команды была психология Андрея Шевченко, который сидит передо мной, то мог бы быть еще лучший результат?

– Да, 100%. Нам немного не хватило опыта. Самое главное – это реакция наших болельщиков. А фанаты тогда очень долго ждали, что команда будет играть на таком уровне. Всегда помню полный Олимпийский. Матчи Лиги чемпионов всегда проходили вечером. Когда ты подъезжаешь к стадиону, а эти аллеи уже заполнены автобусами, людьми, которые идут на стадион... И главное, что люди идут с верой, что команда может выиграть, – сказал Шевченко в эфире программы 20:23.

Напомним, что в сезоне 1998/99 киевское Динамо под руководством Валерия Лобановского дошло до полуфинала Лиги чемпионов, где уступило мюнхенской Баварии в двухматчевом противостоянии с общим счетом 3:4.

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