Шевченко вспомнил, как 13 лет назад выиграл дуэль у Буффона и принес Милану победу в Лиге чемпионов

Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко вспомнил триумф "россонери" в Лиге чемпионов сезона 2002/03.

"Спасибо всем партнерам в Милане и болельщикам. Незабываемый момент", – написал Шевченко на своей странице в Инстаграме.

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Напомним, 28 мая 2003 Милан на манчестерском Олд Траффорд в финале Лиги чемпионов обыграл туринский Ювентус. Судьба победителя выяснялась в серии послематчевых пенальти, решающий из которых реализовал нынешний наставник сборной Украины.