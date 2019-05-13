Шевченко: Всегда буду благодарить Лобановского за все, что он сделал для моей карьеры

В день смерти выдающегося украинского тренера Валерия Лобановского действующий наставник сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил его за свою карьеру.

"Прошло 17 лет с тех пор, как Вы оставили нас, но Вы всегда в моем сердце. Я всегда буду благодарить Вас за все, что Вы сделали для моей карьеры и в моей жизни", – написал Шевченко в Инстаграме.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра

Напомним, Шевченко играл под руководством Лобановского в киевском Динамо с 1997 по 2002 год, а также в национальной команде Украины с 2000 по 2002 год.