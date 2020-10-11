Национальная команда Украины уступила Германии (1:2) в рамках третьего раунда Лиги наций. Для "сине-желтых" это стало третьим поражением подряд.

Украина – Германия: послематчевая пресс-конференция Йоахима Лёва

Такая неутешительная серия является рекордной для Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины. Ранее подопечные Шевы проиграли Франции (1:7) и Испании (0:4).

Напомним, Шевченко возглавляет "сине-желтых" с 2016-го, за это время украинцы максимально проигрывали только два матча подряд.

Украина – Германия, Лига наций: исторический результат – трагедия героя и упущенный шанс наказать кризисного гранда