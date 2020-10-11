Шевченко впервые проиграл три матча подряд во главе сборной Украины
01:50 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины установил личный антирекорд.
завершено
Маттиас Гинтер 20’
Леон Горецка 49’
20’ Маттиас Гинтер
49’ Леон Горецка
Национальная команда Украины уступила Германии (1:2) в рамках третьего раунда Лиги наций. Для "сине-желтых" это стало третьим поражением подряд.
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Такая неутешительная серия является рекордной для Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины. Ранее подопечные Шевы проиграли Франции (1:7) и Испании (0:4).
Напомним, Шевченко возглавляет "сине-желтых" с 2016-го, за это время украинцы максимально проигрывали только два матча подряд.
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