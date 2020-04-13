Шевченко Впервые встретился с представителем Милана после матча со сборной России

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил матч отбора на Евро-2000 против России (3:2).

"Накануне таких матчей, как с Россией, важно отвлечь свое внимание от того ажиотажа, который создается в СМИ. Вне всяких сомнений, это было принципиальное соперничество, все ребята понимали значимость игры, но я ее рассматривал, прежде всего, как поединок против сильного соперника, в составе которого выступало немало хороших исполнителей.

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В домашнем матче мы прекрасно провели первый тайм, потом немного отдали инициативу, но, по большому счету, одержали уверенную победу (3:2). Перед поединком с россиянами Йожеф Сабо немного изменил систему нашей игры – впереди действовал Сергей Скаченко, а мы с Сергеем Ребровым играли больше из глубины.

Матч в Киеве был для меня памятным еще и по другой причине. Тогда я впервые контактировал с представителями Милана. На игру приехал спортивный директор итальянского клуба – Ариедо Брайда. На следующий день мы встретились. Я уже знал об интересе "россонери", но это был первый разговор с одним из руководителей этого клуба", – цитирует Шевченко Команда 1.

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