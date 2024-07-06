Британский портал GiveMeSport опубликовал список самых дорогих трансферов в истории АПЛ с учетом инфляции.

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Андрей Шевченко, легендарный украинский футболист, возглавил рейтинг самых дорогих трансферов в истории АПЛ. В 2006 году он перешел из Милана в Челси за 30,8 миллионов фунтов, что с учетом инфляции нынче эквивалентно 215,6 миллионам фунтов.

Вторую строчку в рейтинге занимает переход Рио Фердинанда из Лидс Юнайтед в Манчестер Юнайтед в 2002 году, а на третьей позиции расположился трансфер Фернандо Торреса, который в 2011 году сменил Ливерпуль на Челси.

Топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учетом инфляции:

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