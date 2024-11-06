В понедельник, 11 ноября, на базе сборной Италии в Коверчано произойдёт мероприятие, на котором легенды итальянского футбола получат юридическое признание своих заслуг. В этот день в 12-й раз состоится церемония "Зал славы итальянского футбола" – он пополнится новыми именами.

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Среди игроков и тренеров, чьи заслуги будут признаны, президент УАФ Андрей Шевченко. Его наградят в рамках категории "Иностранный футболист". А вот в рамках награды "Итальянский футболист" признание получит экс-наставник Ромы Даниэле Де Росси.

Также в зал славы итальянского футбола войдут Роберто Бонинсенья ("Ветеран"), Арьедо Брайда ("Менеджер"), Лучано Спаллетти ("Тренер") и Валентина Джачинти ("Футболистка"). Мемориальные награды будут присуждены Агостино Ди Бартоломеи, Винченцо Д'Амико и Манлио Скопиньо.

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