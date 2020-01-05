Шевченко во время отдыха пересекся с Энтони Джошуа – в свое время британец завершил карьеру Владимира Кличко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко нередко встречается со знаменитыми представителями других видов спорта.

Во время отдыха на барбадосском курорте Сэнди Лейн наставнику национальной сборной повезло встретить британского боксера Энтони Джошуа.

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"Еще один удивительный день в Сэнди Лейн с семьей. Прекрасно видеть здесь Энтони Джошуа", – подписал Шевченко фотографию с боксером и своими сыновьями.

К слову, Джошуа является действующим чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF среди супертяжей. Именно 30-летний британец нокаутировал легендарного Владимира Кличко 29 апреля 2017-го. После этого поражения украинец закончил профессиональную карьеру.

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