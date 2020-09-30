Заявка сборной Украины на октябрьские матчи претерпела определенные изменения из-за проблем со здоровьем у Александра Зинченко.

Вместо травмированного игрока Манчестер Сити место в сборной получил вингер Ференцвароша Александр Зубков, информирует сайт УАФ.

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Подопечный Сергея Реброва уже получал вызов в лагерь "сине-желтых", но из-за неоптимальных физических кондиций пропустил сентябрьский сбор. Теперь Зубков иметь возможность дебютировать в составе сборной Украины. К слову, в предыдущем матче против Испании (0:4) это сделал его одноклубник – хавбек Игорь Харатин.

Команда Андрея Шевченка 7 октября проведет спарринг с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября "сине-желтые" будут принимать Германию, а через три дня – Испанию.

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