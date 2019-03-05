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Шевченко вернулся в общую группу Шахтера

17:38 42 Читати українською
Шевченко вернулся в общую группу Шахтера
Алексей Шевченко / ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Алексей Шевченко восстановился после повреждения и снова тренируется с общей группой.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что вратарь Алексей Шевченко снова занимается с общей группой.

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Сейчас по индивидуальной программе занимается лишь защитник Иван Ордец, а к матчу 21 тура УПЛ против Карпат готовятся все остальные исполнители.

Матч Шахтер – Карпаты состоится 10 марта в 17:00.

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Шахтер Шахтер Алексей Шевченко Алексей Шевченко
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