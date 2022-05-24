Бывший форвард и наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу войны, которую начали россияне, и поделился мнениями по поводу предстоящего матча национальной команды против Шотландии.

"Эта война жестока. Это ужасно. Это геноцид. Для меня было важно найти способ помочь своей стране. Украина парализована, экономикой управлять невозможно, нас каждый день обстреливают, гибнут люди.

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Многие футболисты сборной Украины вообще не имели возможности тренироваться перед матчем с Шотландией. Но я верю, что чудо возможно, потому что я знаю, какая у них мотивация.

Пока в Украине идет война, ни один российский спортсмен не может быть допущен к каким-либо соревнованиям. Из-за России наши спортсмены лишены каких-либо видов спорта. И в любой момент их могут убить", – отметил Шевченко в комментарии Fliqqa.

Напомним, уже 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022, а победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом. Также у главной команды страны запланированы стартовые поединки Лиги наций 2022/23: два с Ирландией и один с Арменией.

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