Украинский тренер Андрей Шевченко может в скором времени возглавить европейскую национальную команду.

45-летний специалист действительно ведет переговоры о работе главным тренером сборной Польши, сообщает телеграмм-канал vZbirna. Впрочем, у украинца есть условие, которое касается финансового вопроса.

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Польский футбольный союз (PZPN) готов предложить заработную плату в размере 1 миллиона евро. Шевченко требует не менее 3 млн. Сейчас обсуждается схема премиальных за выход на Мундиаль 2022 года. Если сторонам удастся найти общий знаменатель по этому вопросу, переговоры между Андреем Николаевичем и президентом PZPN Цезарем Кулешей продолжатся.

В конце марта сборная Польши будет противостоять национальной команде России в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022. Победитель в этой дуэли будет разыгрывать путевку в Катар с победителем пары Швеция – Чехия.