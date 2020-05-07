Шевченко вдохновляет итальянских врачей – символ борьбы с коронавирусом

Уже хорошей традицией стало нанесение на медицинскую форму фамилий своих футбольных кумиров.

Бывший форвард итальянского Милана Андрей Шевченко навсегда останется в сердцах болельщиков. Несмотря на то, что последний раз он выступал в футболке "россонери" еще в далеком 2009-м – его подвиги на футбольном поле продолжают вдохновлять. В том числе и на борьбу с коронавирусом.

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Пример такой безграничной любви – поступок врача одной из итальянских больниц, которая на своем медицинском халате написала прозвище наставника сборной Украины. К слову, ранее подобной чести удостаивались "вечный" капитан Ромы Франческо Тотти и действующий кэп Милана Андреа Романьйоли.

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