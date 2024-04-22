"Всегда особенная игра для меня – миланское дерби. Столько воспоминаний и эмоций на поле, что в этот раз я буду жить чуть дальше, но всегда с таким же запалом. Успехов, ребята...

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Отдайте все силы ради этих цветов и этих фантастических фанфар. И при должном уважении к соперникам, то же, что я всегда демонстрировал", – написал Шевченко в Instagram.

Добавим, что матч Милан – Интер состоится сегодня, 22 апреля, начало в 22:00. В случае победы "нерадзурри" могут гарантировать себе чемпионство за 5 туров до конца первенства.

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