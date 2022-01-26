"С одной стороны, три дня равны трем дням. И для поляка, и для иностранца. Шевченко уже работал главным тренером сборной, был на последнем Евро с Украиной, поэтому имеет опыт на международном уровне. Это было бы не впервые для него, он не был бы кандидатом "из шляпы", но точно время было бы не на его стороне.

Я прекрасно понимаю аргументы, что польскому тренеру нужно меньше времени, ведь он живет в стране, смотрел последние матчи, поддерживал связь с игроками. Поэтому в этой ситуации мне кажется, что поляк был бы более разумным выбором.

"Неужели в такой большой стране нет тренера?" – экс-наставник Польши о возможном приходе Шевченко

Уход Соузы? На мой взгляд, он поступил нечестно. Так не делается. Его кто-то заставлял подписать контракт с Польшей? Допускаю, что нет. Он сделал это добровольно, а контракты следует выполнять. Этика – это слово не должно пустовать в словаре тренера. Кроме того, я считаю, что работать со сборной Польши – это большая честь, чем с Фламенго.

Польский тренер должен просто прийти на помощь. Это его сборная, его страна. Даже бесплатно! На этот матч или два, а дальше? Выход на чемпионат мира означал бы продолжение работы, неудача – уход и шанс сделать спокойный выбор на будущее", – цитирует Доменека Sportowe Fakty.

Нового тренера "Кадры" объявят 31 января. Претендентов трое – украинец Андрей Шевченко и поляки Адам Навалка с Яном Урбаном.

Шевченко требует фантастическую зарплату от нового работодателя – украинский тренер сажает конкурента на скамью запасных