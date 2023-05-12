"Спасибо за предоставленную мне возможность говорить об Украине. Ситуация не изменилась. Война продолжается, день за днем гибнут люди, гибнут дети. Это действительно тяжело, но я горжусь, очень горжусь своей страной и своим народом. Как и армией. Тем, как она сражается и защищает нас.

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Горжусь тем, как страна борется за демократию. Я выразил свою позицию еще в начале войны. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях, олимпийских или нет, в любой точке мира, пока не закончилась война.

Почему? Потому что это принцип. Почему это принцип для меня, а не для всех? Пока мы разговариваем, они убивают наших людей, убивают детей. Мы боремся за свое выживание, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность, свой язык", – заявил Шевченко в эфире L'Équipe du Soir.

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