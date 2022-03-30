Андрей Шевченко проводит мощную информационную кампанию в поддержку Украины в войне с Россией.

"Я хочу сказать большое спасибо всем людям, которые поддерживали Украину и дали мне возможность выступить за мою страну в течение всей этой ужасной войны. Пожалуйста, продолжайте помогать Украине, делайте пожертвования, распространяйте правдивую информацию в Интернете, посещайте демонстрации.

Шевченко поднял вопрос войны в Украине на одной из крупнейших студенческих конференций мира

Не будь безразличным, сыграй свою роль для Украины. Вместе мы победим! Остановите войну СЕЙЧАС! Спасите Украину! Все будет Украина!" – написал Шевченко в Instagram.

С начала российского вторжения легенда использует любые публичные площадки для помощи Родине – митинг в Лондоне, выступление на итальянском телевидении, интервью разным международным СМИ.

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