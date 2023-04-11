"Насколько я понимаю, у Шевченко сейчас другие планы. Он сконцентрировался на своей социальной миссии, помощи Украине. Нет разговоров, чтобы он возглавил Динамо в ближайшее время. Говорить, может ли он возглавить Динамо в принципе... Думаю, Шевченко в любом случае когда-то возглавит Динамо. Блохин очень много лет ждал, и у Шевченко есть достаточно серьезный запас.

Шевченко посетил "Охматдет" – обладатель "Золотого мяча" сыграл в футбол с девочкой, у которой протезированная нога

В принципе, я вижу его в потенциале когда-то тренером киевского Динамо. Но не думаю, что это будет в ближайшее время. Президент Динамо и Андрей Николаевич держат контакт, но предложения возглавить команду пока нет.

Шевченко действительно сконцентрирован на другой работе. Когда он приехал в Киев, у него было много посещений военных. Пусть лучше он сам расскажет об этом... Сейчас для него главное, чтобы Украина победила, а о футболе мы почти не разговариваем", – объяснил Цыганык в программе Циганик Live.

Варианты для Шевченко и кукла вуду Ротаня – топ-8 безработных тренеров