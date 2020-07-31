Шевченко в компании экс-регионала отпраздновал день рождения федерации гольфа

Наставник "сине-желтых" засветился на торжествах в гольф-клубе Козин. Фотографии и видео появились в официальном Instagram Всеукраинской федерации гольфа.

Шевченко вместе с семьей и Бекхэмом отдыхал в Италии – колоритные фото

На фото с события Шевченко находится в компании президента федерации, бывшего члена Партии регионов Виталия Хомутынника. Сам тренер стал заядлым гольфистом во время выступлений за пределами Украины. В прошлом году Шевченко даже вошел в президиум федерации гольфа.

Напомним, что главный тренер национальной команды тоже имеет опыт в политике. В 2012 году он был вторым номером в списке возглавляемой Наталией Королевской партии "Украина – Вперед!". Политическая сила тогда не попала в Верховную Раду.