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Шевченко в компании экс-регионала отпраздновал день рождения федерации гольфа

13:20 - Читати українською
Шевченко в компании экс-регионала отпраздновал день рождения федерации гольфа
Хомутынник и Шевченко / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присоединился к празднованиям по случаю годовщины создания отечественной федерации гольфа.

Наставник "сине-желтых" засветился на торжествах в гольф-клубе Козин. Фотографии и видео появились в официальном Instagram Всеукраинской федерации гольфа.

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На фото с события Шевченко находится в компании президента федерации, бывшего члена Партии регионов Виталия Хомутынника. Сам тренер стал заядлым гольфистом во время выступлений за пределами Украины. В прошлом году Шевченко даже вошел в президиум федерации гольфа.

Напомним, что главный тренер национальной команды тоже имеет опыт в политике. В 2012 году он был вторым номером в списке возглавляемой Наталией Королевской партии "Украина – Вперед!". Политическая сила тогда не попала в Верховную Раду.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Андрей Андрей Шевченко
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