Легенда украинского футбола Андрей Шевченко сегодня, 29 сентября, отмечает 46 лет.

После полномасштабного вторжения России мечты каждого украинца изменились. В своей 46 Шевченко просит мира.

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В Instagram легенда опубликовал лаконичный пост, главным посылом которой являются слова "Мир в Украине – самая большая мечта сегодня".

С первых дней полномасштабной войны Андрей Николаевич активно освещает зверства россиян и гуманитарно поддерживает украинцев. Уже долгое время он является послом платформы United24, глобальной инициативы по поддержке Украины.

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