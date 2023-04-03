Журналист Игорь Цыганык считает, что Андрей Шевченко мог бы быть интересным вариантом для Челси.

"Шевченко может в перспективе возглавить Челси, хотя я не думаю, что на сегодняшний момент он является главной кандидатурой. Но в перспективе почему нет?

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Для этого ему нужно поработать в АПЛ, попробовать английский футбол. Попробовать на себе, каков он, осознает ли его Шевченко. Он выступал за Челси, имел хорошую тренерскую карьеру в сборной, есть работа на клубном уровне. Просто нужно попробовать себя в Англии, если он желает когда-нибудь стать главным тренером Челси", – заявил Цыганык в эфире Цыганик Live.

Напомним, Шевченко уже больше года остается без футбольной работы, концентрируясь на социальных проектах и публичной поддержке Украины. Легендарный нападающий выступал за Челси с 2006 по 2008 годы (77 матчей, 22 гола).

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