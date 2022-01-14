Журналист и комментатор Setanta Sports Игорь Бойко поделился мнениями по поводу матча Милан – Дженоа в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

"Создается впечатление, что Шевченко просто дали этот матч на Сан-Сиро с добрыми словами, плакатами и другими атрибутами ностальгии. Кубковый матч с Миланом вряд ли имел большое значение в его дальнейшей судьбе.

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Очевидно, Дженоа ищет нового тренера, более именитого в этой роли и с большим количеством опыта. Тот, кто даст результат сразу, а не целый месяц, будет называть спасение в Серии А эквивалентом попадания в Лигу чемпионов.

Поражение от Специи и первый тайм поединка были очень болезненными. После вчерашней встречи Шевченко уже не выгонят, а заменят другого тренера", – приводит слова БойкоFanday.

Напомним, Дженоа достойно сыграла против Милана, однако вылетела из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, проиграв в овертайме (1:3).

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