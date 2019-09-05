Шевченко увековечили на Аллее звезд в Киеве

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отныне будет иметь свою "звезду" рядом с другими легендами спорта.

На Аллее звезд, расположенной в Киеве неподалеку стадиона НСК Олимпийский, установили таблицу в честь Андрея Шевченко.

Шевченко повлиял на переход Коноплянки в Шахтер, – Цыганык

"Очень приятно находиться со всеми нашими героями на этой аллее. Я желаю нашей молодой сборной и каждому когда-нибудь тоже оказаться здесь.

Наше государство еще очень молодое, находится в процессе строительства и очень важная составляющая для его развития – это спорт. Поэтому мне очень приятно, что у нас есть такая аллея и она нужна для того, чтобы наше молодое поколение имело живой пример, глядя на этих известных личностей, и воспитывалось на примерах наших известных спортсменов", – цитирует Шевченко официальный сайт ТК Футбол 1/2 .

Напомним, уже 7 сентября сборная Украины под руководством Шевченко проведет поединок квалификации к Евро-2020 против Литвы, начало в 19:00.

Украина готовится к Литве: Коноплянка без кондиций, Ярмоленко берет пример с Роналду, Швед проверяет нового вратаря