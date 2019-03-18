Шевченко: Уровень УПЛ никоим образом не помогает выступлениям ведущих клубов в еврокубках и сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил уровень чемпионата Украины.

"Всегда весеннее начало соревнований для нас проблематично. Для нас лучший период и для клубных команд, и для сборной – осенний, сентябрь-октябрь-ноябрь. Команда находится в лучшем состоянии.

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Весной всегда трудно, хотя и чемпионат начался чуть раньше, и еврокубки были. Надеюсь, игроки немного наиграли уже. Но уровень чемпионата Украины совсем другой. Когда играешь с сильной командой, это будет проблемой.

Надеюсь, сможем за это короткое время хоть как-то поднять тонус команды. Проблема нашего чемпионата – он ни в коем случае не помогает нашим ведущим клубам, чтобы они конкурентно выступали в еврокубках.

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Такая же динамика наблюдается и в национальной сборной: чем выше классом соперник, тем нам труднее. Примером может стать матч с Хорватией, когда мы проиграли в Киеве. Динамика была до 60-й минуты, команда держала уровень, затем началось падение, это было заметно.

Если мы играем против команды с игроками высокого уровня, то такой спад есть не только у клубов, но и у сборной. Понимаю, что ситуация неблагоприятная, чтобы чемпионат был у нас сильный, но, думаю, мы это время переживем все вместе.

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Матч с Португалией очень важен, точно такая же и следующая игра. Будем готовиться к двум матчам. Проблемы всегда есть, но есть и положительные моменты. Соберемся в понедельник, посмотрим на общее состояние игроков, проведем определенные беседы, с первых же дней начнем обсуждать стратегию, которая будет на эти два поединка", – сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".