"У нас есть обойма игроков, с которыми мы работаем. Будем готовить тех, кто есть. У нас есть возможность перестраиваться. Есть квалифицированные игроки, которые могут играть на разных позициях. Конечно, хотелось бы, чтобы все были здоровы.

Украина – Финляндия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2022 – ряд сюрпризов от Шевченко

Когда есть три матча, очень важно делать правильную ротацию. Футболисты, которые играют в ведущих чемпионатах, имеют физическую кондицию, которая позволяет им играть два-три матча в неделю на таком уровне.

Футболистам, которые играют в Украине, немного трудно, потому что интенсивность украинского чемпионата намного ниже. Матчи не так часто. Динамо и Шахтер играли в кубках, в чемпионате, но все равно интенсивность, с которой они работают в УПЛ, совсем другая. Поэтому нужно проводить ротацию", – признался Шевченко в интервью Football Hub.

Напомним, 24 марта украинцы сыграли с Францией (1:1), сегодня будут противостоять Финляндии, а уже 31 марта завершат мартовский "марафон" отбора на ЧМ-2022 поединком против Казахстана.

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