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"Шевченко убрал со сборной игроков, которые портили атмосферу": Шевчук – о нарушениях режима на Евро-2016

16:55 137 Читати українською
"Шевченко убрал со сборной игроков, которые портили атмосферу": Шевчук – о нарушениях режима на Евро-2016
Андрей Шевченко (слева) / Фото из открытых источников

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о проблемах с дисциплиной в лагере "сине-желтых" на чемпионате Европы 2016 года.

"Я бы не сказал, что провал сборной Украины на Евро-2016 – это провал только Фоменко. Это провал всей команды. Я и все игроки должны взять на себя ответственность.

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Шевченко уже тогда углублялся в систему тренировочного процесса, показывал какие-то упражнения. У него был переход от игрока к тренеру. Внутри сборной не было конфликтов. Были нюансы. Тот не пришел на установку, тот спит.

Фоменко было трудно найти баланс. Ребята пользовались этим слабым местом, садились на шею и позволяли себе всякие странные вещи. Шевченко видел, что происходит, поэтому когда пришел, то убрал из команды игроков, которые портили атмосферу. Не хочу называть фамилии, но все знают, кто это", – сказал Шевчук в эфире программы Великий футбол.

Напомним, на заседании XXIII Конгресса УАФ, который состоялся во Львове 7 июня, исполком УАФ проголосовал за продолжение сотрудничества с главным тренером сборной Украины. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

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