Президент УАФ Андрей Шевченко высказался против допуска российских команд к европейским турнирам из-за военной агрессии со стороны россиян.

"Спасибо региональным ассоциациям за поддержку моей кандидатуры в исполком УЕФА. С начала года я провел много встреч, на которых представил свое видение поддержки Украины и развития европейского футбола.

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Многие страны поддерживают Украину, и подтверждением этого являются подписанные меморандумы о сотрудничестве. Мы благодарны странам, которые проголосовали за нас.

Моя позиция относительно участия российских команд остается неизменной: пока идет война, вопрос их допущения не может рассматриваться. Несмотря на все обстоятельства, мы движемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола", – сказал Шевченко на конгрессе УАФ.

Напомним, что на недавнем конгрессе УЕФА Джанни Инфантино опозорился заявлением о России.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда